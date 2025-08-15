Caixa sorteia números da Quina 6.801; prêmio é de R$ 571 mil

Confira o resultado do último concurso
A Caixa divulgou o resultado do concurso 6.801 da Quina nesta sexta-feira (15). As dezenas buscam o novo sortudo a receber o prêmio estimado em R$ 571.841,80. Os números sorteados no Espaço da Sorte foram 4-16-18-29-32. O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube. O próximo sorteio, da Quina 6802, é neste sábado (16), a partir das 20h.
A Caixa divulgou o resultado do concurso 6.801 da Quina nesta sexta-feira (15). As dezenas buscam o novo sortudo a receber o prêmio estimado em R$ 571.841,80.
Os números sorteados no Espaço da Sorte foram 4-16-18-29-32.
O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.
O próximo sorteio, da Quina 6802, é neste sábado (16), a partir das 20h.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.