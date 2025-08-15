Caixa sorteia números da Quina 6.801; prêmio é de R$ 571 mil

A Caixa divulgou o resultado do concurso 6.801 da Quina nesta sexta-feira (15). As dezenas buscam o novo sortudo a receber o prêmio estimado em R$ 571.841,80.

Os números sorteados no Espaço da Sorte foram 4-16-18-29-32.

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O próximo sorteio, da Quina 6802, é neste sábado (16), a partir das 20h.



