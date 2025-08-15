Premiê do Canadá viajará ao México para encontros com Sheinbaum em setembro, diz fonte

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, visitará o México em setembro para se encontrar com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse um alto funcionário familiarizado com o assunto na sexta-feira.

A reunião ocorre enquanto os vizinhos dos Estados Unidos lidam com as tarifas impostas pelo governo americano e se preparam para uma revisão do acordo de livre comércio entre os três países no próximo ano.

O funcionário confirmou a visita sob condição de anonimato, pois não estava autorizado a falar publicamente sobre o assunto.

Carney enviou sua ministra das Relações Exteriores, Anita Anand, e o ministro de Finanças, François-Philippe Champagne, para a Cidade do México, no início deste mês, em uma tentativa de diversificar o comércio. Eles também se reuniram com um grande grupo de líderes empresariais canadenses e mexicanos, incluindo importantes representantes que apoiam a economia integrada da América do Norte, a infraestrutura de comércio e as cadeias de suprimentos.

Sheinbaum visitou o Canadá durante a cúpula do G7 em Alberta, em junho.

Os produtos que cumprem com o Acordo Estados Unidos-México-Canadá de 2020, que o presidente dos EUA, Donald Trump, negociou durante seu primeiro mandato, estão isentos das tarifas dos EUA.

Mas Trump impôs algumas tarifas setoriais, conhecidas como tarifas 232, que estão tendo impacto. Existe uma tarifa de 50% sobre as importações de aço e alumínio e uma tarifa de 25% sobre as importações de automóveis.

O México é o terceiro maior parceiro comercial do Canadá, depois dos EUA e da China. O Canadá foi o quinto maior parceiro comercial do México em 2024.