Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

Esportes Titulo

Rafael Toloi é apresentado pelo São Paulo e comemora retorno: 'Mais maduro'

15/08/2025 | 20:00
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O São Paulo anunciou, besta sexta-feira, a contratação do zagueiro Rafael Toloi, que defendeu a Atalanta, da Itália, nas últimas dez temporadas. O zagueiro chega para reforçar o setor defensivo do time são-paulino, que sofre com a escassez de opções.

O elenco de Hernán Crespo, que tem escalado o time com um trio na zaga, tem Ferraresi, Alan Franco e Sabino, além de Arboleda, que se recupera de lesão. Toloi assina com o São Paulo até o fim de 2027.

O zagueiro fez parte do elenco do São Paulo campeão da Sul-Americana de 2012. Aos 34 anos e depois de uma longa passagem pelo futebol europeu, ele exalta a maturidade.

"Estou muito feliz com esse retorno. Acho que é o sonho de qualquer atleta jogar no São Paulo, e eu estou aqui pela segunda vez. É muito especial para mim. Estou mais maduro. Saí daqui jovem, hoje sou pai de duas crianças, uma menina e um menino. Tenho uma boa bagagem, uma boa experiência, e tudo que eu vivi na Itália foi muito especial. A gente sabe que os objetivos aqui no São Paulo são os maiores possíveis, e eu não vejo a hora de estar com o grupo para poder ajudar", afirmou.

Revelado pelo Goiás, pelo qual conquistou o Campeonato Goiano duas vezes (2009 e 2011), Toloi chegou ao São Paulo em julho de 2012. Ele tinha no currículo passagens pelas seleções brasileiras de base, inclusive sendo campeão do Sul-Americano Sub-20 de 2009. Naquele time, estava também o goleiro Rafael, agora companheiro de Toloi no São Paulo.

O zagueiro deixou o São Paulo no segundo semestre de 2015, após 133 jogos e seis gols pelo clube. O destino foi o Atalanta, com a qual conquistou a Liga Europa de 2023/24. Por um período de 2014, o jogador foi emprestado à Roma.

O tempo no futebol italiano, combinado com uma dupla cidadania, o credenciou para atuar pela seleção italiana. Toloi tem 14 jogos com a equipe e foi campeão da Eurocopa 2020.

O reforço do São Paulo chega sem custos de compra, já que havia encerrado o contrato com o Atalanta e estava livre no mercado. Esse tem sido um dos critérios de contratação da diretoria são-paulina em 2025, para economizar gastos. Ainda não se sabe quando Toloi poderá estrear.


