A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,01%

Pontos: 136.340,77

Máxima de +0,06% : 136.431 pontos

Mínima de -0,57% : 135.583 pontos

Volume: R$ 24,59 bilhões

Variação em 2025: 13,35%

Variação no mês: 2,46%

Dow Jones: +0,08%

Pontos: 44.946,12

Nasdaq: -0,4%

Pontos: 21.622,98

Ibovespa Futuro: +0,11%

Pontos: 139.435

Máxima (pontos): 140.550

Mínima (pontos): 138.405

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,49

Variação: -0,35%

Petrobras PN

Preço: R$ 29,94

Variação: -0,8%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,03

Variação: +0,12%

Ambev ON

Preço: R$ 12,04

Variação: +0,17%

Petrobras ON

Preço: R$ 32,55

Variação: -0,25%

Vale PNA

Preço: R$ 53,22

Variação: -0,37%

BRF SA ON

Preço: R$ 19,91

Variação: +5,51%

Vale ON

Preço: R$ 53,22

Variação: -0,37%

Itausa PN

Preço: R$ 11,00

Variação: -0,18%

Global 40

Cotação: 745,640 centavos de dólar

(14/8/2025)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3970

Venda: R$ 5,3980

Variação: -0,35%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,54

Venda: R$ 5,64

Variação: +0,45%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3922

Venda: R$ 5,3928

Variação: -0,31%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5200

Venda: R$ 5,6100

Variação: +0,59%

- Dólar Futuro (setembro)

Cotação: R$ 5,4135

Variação: -0,38%

- Euro

Compra: US$ 1,1703 (às 17h59)

Venda: US$ 1,1709 (às 17h59)

Variação: +0,01%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3150

Venda: R$ 6,3170

Variação: +0,1%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4400

Venda: R$ 6,5360

Variação: -0,18%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: $3.382,60 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,02%