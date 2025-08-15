DGABC
Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

Marina Ruy Barbosa fala sobre Glória Maria no dia em que jornalista faria 76 anos

15/08/2025 | 18:09
Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem para Glória Maria, que completaria 76 anos de idade nesta sexta-feira, 15. "Sempre tento evitar pensar nisso. Parece que busco me enganar e acreditar que a gente só não tem se encontrado por conta da correria da vida... que não tem deixado a gente se falar", começou.

A atriz ainda disse que a jornalista afirmava que a amizade entre as duas era "de alma, de outras vidas talvez". Ela também publicou um vídeo da amiga e escreveu: "Sinto que independente de qualquer lugar que você esteja, você ainda está por perto. Me protegendo e torcendo por mim. Te amo".

Glória Maria morreu em fevereiro de 2023 devido a complicações de um câncer no cérebro.


