DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo

Novo 'Todo Mundo em Pânico' contará com retorno de Anna Faris, Regina Hall e os irmãos Wayans

15/08/2025 | 16:44
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O novo filme da franquia Todo Mundo em Pânico contará com o retorno das atrizes Anna Faris e Regina Hall, que interpretaram Cindy e Brenda na quadrilogia original. A notícia foi divulgada pela Paramount e a Miramax nesta sexta-feira, 15.

O sexto longa da série servirá como uma espécie de reboot da saga e está sendo escrito pelos irmãos Wayans - Keenen, Shawn e Marlon -, com os últimos dois retornando aos seus papéis originais. A direção fica por conta do cineasta Michael Tiddes, colaborador frequente de Marlon.

"Mal podemos esperar para trazer Brenda e Cindy de volta à vida e nos reunirmos com nossos grandes amigos Keenen, Shawn e Marlon - três homens por quem literalmente morreríamos (no caso de Brenda, de novo)", afirmaram as atrizes em um comunicado divulgado para a imprensa. "O quarteto fabuloso está de volta", escreveu Marlon em uma postagem no seu Instagram.

O projeto já havia sido anunciado no ano passado e busca retomar a identidade da franquia. Apesar da saga ter sido criada pelos irmãos Wayans, os artistas foram demitidos pela Miramax após o segundo longa da série. À época, o produtor Harvey Weinstein era responsável pelo estúdio.

A família Wayans nunca escondeu a mágoa de ter sido demitida da própria criação. Agora, eles estão reunindo o elenco original para recomeçar a franquia. A data de estreia prevista para o novo longa é 12 de junho de 2026.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.