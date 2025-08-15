Criptomoedas: bitcoin apaga ganhos e tem leve perda, antes de reunião entre Trump e Putin

O bitcoin oscilava em leve baixa na tarde desta sexta, 15, após apagar os ganhos que predominaram durante a manhã desta sexta-feira. Investidores evitaram movimentações bruscas nas horas anteriores ao encontro entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin.

Por volta das 15h45 (de Brasília), o bitcoin recuava 0,41%, a US$ 117.680,81, já distante do pico diário na casa dos US$ 119 mil registrado mais cedo. Sob pressão mais firme, o ethereum caía 2,31%, a US$ 4.444,59. As cotações são da Binance.

A semana marcada pelo vaivém de dados de inflação nos EUA e recordes históricos do bitcoin chega ao fim sem ímpeto para os mercados no geral. Se o índice de preços ao consumidor (CPI) comportado revigorou as esperanças por cortes de juros do Federal Reserve (Fed), o índice de preços ao produtor (PPI) acima do esperado esfriou parte dos ânimos.

Mais sensíveis ao cenário macroeconômico, as criptomoedas acompanharam os ativos de risco em Wall Street e tinham dificuldades para sustentar ganhos hoje. O foco agora recai sobre a reunião de Trump e Putin, em meio a especulações sobre a capacidade do republicano de convencer o líder russo a aceitar um cessar-fogo na Ucrânia.

Em publicação no X, o co-fundador da corretora BitMEX Arthur Hayes prevê perspectivas negativas para os criptoativos, diante dos efeitos das tarifas dos EUA. Para ele, o bitcoin deve testar o suporte dos US$ 100 mil e o ether deve mirar o piso de US$ 3 mil nos próximos meses.

Ontem, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, prometeu avaliar alternativas para o governo comprar mais bitcoin para uma reserva da moeda digital. Já o Fed anunciou hoje encerramento de um programa que promovia maior supervisão sobre atividades de bancos com cripto.