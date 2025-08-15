Tom Cruise recusa homenagem a artistas do governo Trump, diz reportagem

Tom Cruise teria recusado um convite para integrar a primeira leva de homenageados do centro cultural Kennedy Center sob o comando do presidente Donald Trump, segundo informações publicadas pelo jornal americano The Washington Post. Fontes ligadas ao centro cultural afirmaram ao veículo que o ator alegou "conflitos de agenda" para não comparecer à cerimônia que acontecerá no dia 7 de setembro. Um representante de Cruise negou comentar o assunto ao Post.

Trump intensificou seu envolvimento com o Kennedy Center, uma das principais instituições culturais do país, e declarou ter participado ativamente da escolha dos homenageados de 2025: George Strait, KISS, Michael Crawford, Gloria Gaynor e Sylvester Stallone. Durante o anúncio oficial no Hall of Nations, o presidente declarou: "Eu diria que estive envolvido em cerca de 98%. Todos passaram por mim (...) Tínhamos alguns wokers antes. Agora temos grandes pessoas. É tudo muito diferente do que era", disse ele.

Oscar honorário

Apesar da recusa ao evento do Kennedy Center, Tom Cruise segue confirmado para receber um Oscar honorário por sua contribuição ao cinema. A cerimônia está marcada para o dia 16 de novembro, no Governors Awards de 2025, promovido pela A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Na mesma noite, também serão homenageados a atriz e coreógrafa Debbie Allen, o designer de produção Wynn Thomas, além de Dolly Parton, que receberá o Jean Hersholt Humanitarian Award.

Cruise já foi indicado ao Oscar por suas atuações em Nascido em 4 de Julho, Jerry Maguire - A Grande Virada e Magnólia. Também recebeu uma indicação como produtor por Top Gun: Maverick, sucesso de bilheteria que arrecadou mais de 1 bilhão de dólares em 2022. Em 2025, o ator protagonizou Missão: Impossível - O Acerto Final e finalizou as filmagens de um longa ainda sem título, dirigido por Alejandro G. Iñárritu, previsto para estrear em outubro de 2026.