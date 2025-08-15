Rybakina não toma conhecimento da campeã Sabalenka e faz semifinal com Swiatek em Cincinnati

O aguardado reencontro entre Aryna Sabalenka e Iga Swiatek após grande batalha em Roland Garros, com a número 1 do mundo ganhando em três sets e indo à decisão, não vai acontecer em Cincinnati. Nesta sexta-feira, a polonesa confirmou seu favoritismo e se garantiu nas semifinais, mas a belarussa, atual campeã, acabou eliminada sem resistência para a casaque Elena Rybakina, dando adeus nas quartas.

Terceira cabeça de chave, Swiatek entrou primeiro em quadra no ATP 1000 e manteve a boa fase recente ao superar a russa Anna Kalinskaya em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/3. Depois de 15 meses, ela está perto de voltar a decidir uma competição deste nível. Na ocasião, em Roma, bateu justamente a arquirrival Sabalenka na final.

"Com certeza não foi fácil. E apenas joguei o meu jogo", comemorou a polonesa, satisfeita com sua apresentação. "Fiquei feliz por ter sido sólida e ter a intensidade necessária para pressionar", seguiu, sem poupar elogios à russa, de quem já havia perdido.

Pela terceira vez em uma semifinal de Cincinnati, Swiatek vai buscar sua primeira decisão no WTA 1000 norte-americano diante da embalada Rybakina, que busca voltar ao Top 5 após se ausentar de algumas competições por lesão há alguns meses - ocupa o 10º lugar do ranking.

A nona favorita em Cincinnati não tomou conhecimento da campeã Sabalenka, avançando com imponentes 6/1 e 6/4 após 1h16. O encontro com a ex-líder do ranking está agendado para o domingo, com a decisão acontecendo na segunda-feira.

Apresentando uma de suas melhores versões em quadra, Rybakina fez um primeiro set exemplar. Salvou um break de cara e depois dominou toda a parcial, fechando por 6 a 1 no primeiro match point após quebrar o serviço da favorita em duas oportunidades.

O segundo set começou parecido, com a Casaque logo abrindo 3 a 1 com quebra. Sabalenka jamais chegou perto de devolver a quebra e viu Rybakina sacar com precisão para fechar em pontos diretos, por 6 a 4.

"Estou feliz com o meu saque. Ele foi a chave (da vitória)", frisou Rybakina, ainda em quadra. "Nós duas somos grandes rebatedoras. Mas hoje saquei muito bem. Se a Aryna sacar bem, é completamente diferente. Então espero continuar assim (na semifinal)."