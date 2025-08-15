DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

Nacional Titulo


Após dias seguidos de muito frio especialmente à noite e no período da manhã, a expectativa é que as temperaturas comecem a subir na cidade de São Paulo nos próximos dias, especialmente na próxima semana.

"O ar frio de origem polar aos poucos perde força e dá lugar a uma massa de ar seco, o que deve promover a elevação gradual das temperaturas", estima o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

O sábado, 16, deve começar com uma madrugada de céu nublado e termômetros em média na casa dos 13°C. No decorrer do dia os períodos de sol favorecem uma ligeira elevação da temperatura. O cenário deve se repetir no domingo, 17. Não há previsão de chuva.

Veja a previsão para os próximos dias na cidade de São Paulo, segundo a Meteoblue:

- Sábado: entre 13ºC e 20ºC;

- Domingo: entre 14ºC e 23ºC;

- Segunda-feira: entre 14ºC e 23ºC;

- Terça-feira: entre 13ºC e 26ºC;

- Quarta-feira: entre 16ºC e 29ºC.

Terceiro período de veranico

Espera-se que a segunda quinzena de agosto seja marcada por tempo seco, temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar, principalmente a partir da próxima quarta-feira, 20, devendo se estender até a segunda-feira, 25. Será o chamado terceiro período veranico, de acordo a Climatempo.

"Estamos falando de calor de 38°C a 40°C para os próximos dias em quase todo o Centro-Oeste, com destaque para o Estado de Mato Grosso e parte de Goiás. O interior de São Paulo e cidades do norte e noroeste do Paraná, podem ter picos de calor com máximas de 33°C a 35 °C. E no Rio de Janeiro, a temperatura promete ultrapassar os 30 °C a partir do meio da próxima semana", projeta a empresa de meteorologia.


