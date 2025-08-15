DGABC
Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

Internacional

Hezbollah promete manter armas e afirma que plano de desarmamento do Líbano serve a Israel

15/08/2025 | 15:10
O líder do Hezbollah, Naim Kassem, prometeu nesta sexta-feira, 15, que o grupo libanês, que é apoiado pelo Irã, não irá se desarmar e que a decisão do governo do Líbano de remover as armas do grupo até o final do ano serve aos interesses de Israel.

Kassem afirmou que o governo deveria, em vez disso, "espalhar sua autoridade e expulsar Israel do Líbano". Segundo ele, se a crise em andamento levar a um conflito interno, a culpa é do governo. "A resistência não entregará suas armas enquanto a agressão continuar e a ocupação permanecer", disse, ao acrescentar que o grupo "lutará uma longa batalha", se necessário.

O líder do Hezbollah disse que o grupo só discutirá uma estratégia de defesa nacional sobre suas armas quando Israel se retirar do Líbano e parar seus ataques aéreos quase diários que mataram dezenas de membros do grupo.


