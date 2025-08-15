DGABC
Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

Economia

Fed encerra programa que promovia supervisão mais rígida sobre atividades com cripto de bancos

15/08/2025 | 15:09
O Federal Reserve (Fed) anunciou nesta sexta-feira, 15, que encerrará seu programa de supervisão de novas atividades e retornará ao monitoramento das novas atividades dos bancos por meio do processo normal de supervisão. A medida promovia uma supervisão mais rígida de atividades com cripto de instituições bancárias.

"Desde que o Conselho iniciou seu programa de supervisão de determinadas atividades de criptomoedas e fintechs em bancos, fortaleceu seu conhecimento sobre essas atividades, os riscos relacionados e as práticas de gestão de risco bancário", menciona a nota divulgada pelo Fed.


