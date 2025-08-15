DGABC
Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

Economia Titulo

PIB da Colômbia cresce 2,1% no 2º trimestre ante igual período de 2024

15/08/2025 | 14:22
O Produto Interno Bruto (PIB) da Colômbia cresceu 2,1% no primeiro trimestre de 2025 ante igual período do ano anterior, informou o Departamento Administrativo de Estatísticas Nacionais (Dane) nesta sexta-feira, 15, em resultado preliminar. Analistas consultados pela FactSet projetavam avanço de 2,4% no período no confronto anual.

O resultado representa uma desaceleração ante o avanço de 2,7% no comparativo anual no primeiro trimestre do ano passado.

Segundo dados preliminares do Dane, o grupo com expansão mais relevante foi o de comércio, transporte, alojamento e alimentação, que cresceu 5,6%. As atividades ligadas à agricultura, criação de gado e pesca tiveram crescimento robusto de 3,8%.

Administração pública e defesa; planos de segurança social de adesão obrigatória; Educação; Atividades de atenção à saúde humana e serviços sociais aumentaram 1,8%.


