DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

PPSA: Prio vence disputa por carga de Atapu e compra pela 1ª vez petróleo da União

15/08/2025 | 14:00
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Prio venceu o processo de venda spot promovido pela Pré-Sal Petróleo (PPSA) na quinta-feira, 14, para comercializar uma carga de petróleo da União do campo de Atapu, no pré-sal da bacia de Santos, com volume estimado de 500 mil barris, obtendo a primeira vitória nos processos competitivos da PPSA.

Segundo a PPSA, as ofertas de preço foram abertas em tempo real em reunião realizada com a participação de representantes de seis empresas: Galp, Petrochina, Petronas, TotalEnergies, Petrobras e Prio. A carga arrematada tem previsão de carregamento na segunda quinzena de novembro de 2025.

Esta foi a segunda venda spot realizada em 2025 pela PPSA. Em março, a empresa comercializou duas cargas de petróleo da União do campo de Itapu, com volume estimado de 500 mil barris cada.

Em junho, a empresa também realizou o 5º Leilão de Petróleo da União, comercializando 74,5 milhões de barris na B3, informou a PPSA.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.