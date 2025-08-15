DGABC
Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

Política

Rui Costa diz que ataque dos EUA ao Mais Médicos é infundado e que Brasil não se curvará

15/08/2025 | 13:57
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O ministro da Casa Civil, Rui Costa, chamou de "ataque infundado" o cancelamento de vistos dos Estados Unidos de autoridades brasileiras ligadas ao programa Mais Médicos. "A última seleção do Mais Médicos foi composta por mais de 90% de profissionais com CRM no Brasil. Ou seja: o discurso norte-americano, além de falso, é mal-intencionado", apontou.

Costa ainda afirmou que o Brasil "não vai se curvar a inverdades nem a agressões gratuitas" e que os EUA atacam outras nações para "recuperar terreno" diante de 'uma clara perda de competitividade global" do país norte-americano.

"Se os Estados Unidos escolheram um presidente que não gosta do Brasil e prefere minar as relações com o nosso país, não vamos adular. Devemos, sim, acelerar nossa integração com outros parceiros estratégicos no cenário internacional", afirmou o ministro.

Na última quarta-feira, 13, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, chefe da diplomacia do governo Donald Trump, revogou os vistos do secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Júlio Tabosa Sales, e de Alberto Kleiman, um ex-funcionário do governo brasileiro.

Rubio citou, como razão para a medida, o programa Mais Médicos, política pública criada no governo de Dilma Rousseff para suprir a carência de médicos nos municípios do interior e nas periferias das grandes cidades do Brasil.

No início, o programa ficou associado a Cuba porque abriu espaço para a atuação de profissionais de saúde cubanos, diante da resistência de médicos brasileiros em trabalhar em cidades do interior.


