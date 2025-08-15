DGABC
Cultura & Lazer Titulo

Gil celebra os 78 anos de Drão e revela fotos históricas da mãe de Preta, Pedro e Maria

15/08/2025 | 13:28
Gilberto Gil celebrou os 78 anos de Sandra Gadelha, a Drão, nesta sexta-feira, 15. A ex-mulher do cantor, que inspirou uma de suas músicas mais famosas, é mãe de três dos oito filhos de Gil. "Hoje é dia de desejar um feliz aniversário para Drão, mãe de Pedro, Preta e Maria. Aquele abraço com muito carinho", escreveu a equipe do cantor no Instagram, compartilhando algumas fotos históricas da família.

Sandra Gadelha faz aniversário menos de um mês depois da morte de Preta Gil, em 20 de julho. No velório da filha, ela entrou na cerimônia de braços dados com Gilberto Gil e Flora, madrasta da cantora. Drão e Gil também perderam outro filho, Pedro, em 1990. O baterista morreu aos 19 anos em um acidente de carro no Rio de Janeiro. A única filha viva deles é a caçula Maria Gil, de 49 anos, nascida em 1976 em Salvador.

"Pedro e Preta juntinhos no céu festejando a vida dessa grande mulher", comentou uma seguidora de Gilberto Gil na publicação. Drão, a música dedicada para Sandra Gadelha, foi a escolhida para a última performance de Preta Gil em um palco. A filha cantou com o pai em São Paulo, em 26 de abril, durante um dos shows da turnê Tempo Rei.

Gilberto Gil tem outros cinco filhos: Nara e Marília Gil, suas primogênitas com Belina Aguiar, e Bem, Bela e José Gil, com Flora Gil, sua mulher desde 1981.


