Economia Titulo

EUA e UE trabalham para finalizar acordo comercial e elaborar declaração conjunta

15/08/2025 | 13:01
Negociadores comerciais dos Estados Unidos enviaram para a União Europeia (UE) a versão norte-americana do aguardado acordo comercial entre as duas regiões, segundo o porta-voz do bloco Olof Gill, enquanto ambos os lados trabalham para finalizar um acordo e elaborar uma declaração conjunta.

"Este é um documento importante. Este é o nosso roteiro para onde levaremos as coisas a partir daqui e precisamos que esteja correto", disse ele. "Agora, vamos e voltamos com ele até chegarmos a um texto final, e espero que possamos chegar lá em breve", acrescentou.

Gill disse que as autoridades europeias não estão preocupadas com o fato de o presidente norte-americano, Donald Trump, ainda não ter assinado uma ordem executiva relacionada às tarifas de automóveis. "Os EUA fizeram compromissos políticos conosco a esse respeito e esperamos que eles sejam implementados", ressaltou. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


