Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

Internacional

Reunião entre Trump e Putin deve tratar de assuntos além de Ucrânia, diz imprensa russa

15/08/2025 | 12:53



A cúpula entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, deve abordar "todo o espectro de relações" entre os dois países, e não apenas a Ucrânia e a cooperação econômica bilateral, afirmou o representante especial do Kremlin para cooperação econômica com países estrangeiros, Kirill Dmitriev, segundo a agência RIA Novosti. Dmitriev também descreveu o clima antes da reunião como "combativo".

A imprensa russa informa que o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, declarou que, em princípio, "haverá uma conversa tête-à-tête, que contará com a participação de assessores.

Em seguida, ocorrerão negociações no formato das delegações, possivelmente durante um almoço de trabalho. Depois, os líderes se separarão por um tempo e, mais tarde, se reunirão para uma coletiva de imprensa conjunta".

O porta-voz havia indicado que todo esse processo pode levar, pelo menos, de 6 a 7 horas.

Segundo a Interfax, Peskov acrescentou ainda que as negociações entre Putin e Trump devem ter um desfecho "produtivo" para que seja possível falar em uma reunião trilateral posterior com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

A cúpula Trump-Putin, sem participação da Europa ou de Kiev, preocupa líderes europeus e levanta temores de uma "nova ordem mundial", com possíveis concessões de território ucraniano à Rússia.


