Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Sentimento do consumidor nos EUA cai a 58,6 em agosto, aponta preliminar

15/08/2025 | 11:31
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, caiu de 61,7 em julho para 58,6 em agosto, segundo levantamento preliminar divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 15. Foi a primeira queda em quatro meses.

O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 62,2.

A pesquisa preliminar mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses avançaram, de 4,5% em julho para 4,9% em agosto.

Para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação também registrou alta entre um mês e outro, de 3,4% para 3,9%.

O aumento encerrou dois meses consecutivos de queda para as expectativas de curto prazo e três meses para as de longo prazo.


