Nos EUA, índice de atividade industrial Empire State salta a 11,9 em agosto

O índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York, saltou para 11,9 em agosto, ante 5,5 em julho, segundo pesquisa divulgada pela distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em Nova York nesta sexta-feira, 15.
O resultado surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam queda do indicador a -1 neste mês.
