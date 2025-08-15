DGABC
Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

Economia


As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 0,5% em julho ante junho, para US$ 726,3 bilhões, segundo dados com ajustes sazonais divulgados pelo Departamento do Comércio do país nesta sexta-feira. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,1% das vendas no mês passado.

Excluindo-se automóveis, as vendas no setor varejista norte-americano tiveram aumento de 0,3% no confronto mensal de julho.

Na comparação anual, as vendais totais do varejo nos EUA avançaram 3,9% em julho.

Os dados mensais de junho foram revisados, passando a mostrar ganho de 0,9% nas vendas totais e acréscimo de 0,8% no resultado sem automóveis.


