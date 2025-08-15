DGABC
Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

Economia

Vendas de novas moradias na China caem 6,2% até julho, em ritmo de queda mais acentuado

15/08/2025 | 08:54
As vendas de novas moradias na China em valor caíram 6,2% entre janeiro e julho ante igual período do ano passado, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês). No primeiro semestre, as vendas haviam registrado queda anual menor, de 5,2%.

As construções iniciadas - considerando-se tanto residências quanto propriedades comerciais - mostraram declínio anual de 19,4% de janeiro a julho, menos acentuado o que o tombo de 20% observado no primeiro semestre.

Os investimentos no desenvolvimento de projetos imobiliários, por sua vez, apresentaram contração anual de 12% nos primeiros sete meses do ano, maior do que o recuo de 12,2% observado no primeiro semestre. Fonte: Dow Jones Newswires.


