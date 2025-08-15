DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Produção industrial da China sobe 5,7% e vendas no varejo avançam 3,7% em julho

15/08/2025 | 07:15
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A produção industrial da China cresceu 5,7% em julho, na comparação anual, informou o escritório de estatísticas do país, o NBS, nesta sexta-feira, 15. O resultado veio próximo das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam expansão de 5,9%.

O desempenho da indústria chinesa foi mais fraco do que o registrado em junho, quando houve alta de 6,8%, na comparação anual.

As vendas no varejo chinês, por sua vez, avançaram 3,7% em julho, na base anual, variação aquém das expectativas dos analistas consultados pela FactSet, que previam expansão de 4,6%. O resultado também veio abaixo do desempenho de junho, quando houve alta de 4,8%, na base anual.

Já os investimentos em ativos fixos tiveram avanço anual de 1,6% nos primeiros sete meses do ano, na comparação com igual período do ano passado. A variação foi aquém do que o registrado de janeiro a junho, quando houve avanço de 2,8%.

*Com informações da Dow Jones Newswires


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.