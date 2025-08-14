Elizabeth Taylor emprestará nome a nova música de Taylor Swift. qual a ligação entre as duas?

Taylor Swift anunciou os títulos da sequência de músicas que estarão em seu próximo álbum, The Life of a Showgirl, nesta quarta, 13. Uma sequência de referências chamou a atenção: Ofélia, personagem de Shakespeare, Father Figure, mesmo título de um sucesso de George Michael, Elizabeth Taylor, nome de uma grande atriz da Era de Ouro de Hollywood.

Taylor aparece mergulhada na água na capa do disco. Segundo ela, uma referência a como terminava um show após a The Eras Tour - em um banho relaxante em uma banheira -, mas, segundo os fãs, também uma possível inspiração em Ofélia, pintura de John Everett Millais, que mostra a personagem de Shakespeare cantando antes de se afogar.

A estética "vintage" e as roupas brilhantes escolhidas pela cantora podem ter sido baseadas em uma mulher que, apesar de colecionar prêmios, chamava mais a atenção do grande público pelos relacionamentos e a vida pessoal: Elizabeth Taylor. Nesta quinta, 14, o site Entertainment Tonight reuniu alguns aspectos da carreira de Taylor e Elizabeth para traçar um possível tom da segunda faixa de The Life of a Showgirl.

Elizabeth Taylor venceu dois Oscars e colecionou papéis importantes no cinema. Atuou em filmes como Gata em Teto de Zinco Quente, De Repente, No Último Verão e Quem Tem Medo de Virginia Woolf?. Não é a primeira vez que a cantora faz referência à atriz em suas músicas - Elizabeth já apareceu em Ready For It?, do álbum Reputation, e Taylor apareceu como ela no clipe de Wildest Dreams, do álbum 1989.

Apesar das inúmeras conquistas e contribuições de Elizabeth para o cinema, foi o intenso interesse na vida pessoal o que acompanhou a trajetória da atriz. A artista foi casada oito vezes com sete homens. Os relacionamentos passaram a ser alvo de escrutínio quando ela se casou com o cantor Eddie Fisher, amigo do produtor Mike Todd, com quem Elizabeth também havia sido casada.

Um dos relacionamentos da atriz, com o ator Richard Burton, foi o responsável por popularizar o termo "paparazzi". Elizabeth se casou duas vezes com o artista e o caso chegou a receber condenação oficial no Vaticano por "vadiagem erótica".

A liberdade desempenhada pela atriz e pautas que ela levantou com os papéis que interpretou levaram Elizabeth Taylor a ser chamada de "feminista acidental". Para se ter uma ideia da importância da artista, ela foi a primeira atriz a receber um salário milionário por seu papel no filme Cleópatra e usou o dinheiro para investir em um império de perfumes e joias.

A inspiração de Elizabeth para Taylor deve ir além das joias que a cantora veste na capa de seu próximo disco. A cantora também vem desempenhando um papel importante para a indústria musical, mas, muitas vezes, o grande interesse se direciona aos relacionamentos da artista. Prova é que, quando uma música é lançada, o público e muitos fãs se desdobram para descobrir sobre quem Taylor escreveu a canção antes de analisar as letras e as melodias.

A cantora não confirmou se esse será mesmo o tom da música que leva o nome da atriz. Fato é que Taylor deve destrinchar sua vida como figura pública no novo álbum - o próprio título dá essa dica. The Life of a Showgirl soma 12 faixas e será lançado no dia 3 de outubro.