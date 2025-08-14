DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo

Quais pacotes devem estar disponíveis na concorrência pela transmissão da Libertadores?

14/08/2025 | 22:40
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Conmebol vai iniciar, no fim de agosto, a licitação dos direitos de transmissão de suas competições - Libertadores, Sul-Americana e Recopa - para o ciclo 2027-2030. De acordo com o colunista do Estadão, Marcel Rizzo, cinco pacotes devem estar em disputa: TV aberta, TV fechada, digital pago (streaming), highlights e a grande novidade, o digital aberto.

Na TV aberta, três emissoras devem apresentar propostas: Globo, SBT e Record. A Globo, que atualmente transmite a Libertadores, é apontada como favorita para manter o pacote. Já na TV fechada, a emissora tentará recuperar os direitos que hoje pertencem à ESPN e levar novamente a competição ao SporTV.

O digital pago - que engloba transmissões por streaming mediante assinatura ou compra avulsa - é hoje explorado pela ESPN via Disney+ e pelo Paramount+. A disputa deve atrair outros players, como HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN e Netflix. A Paramount chegou a informar à Conmebol que não participaria do novo ciclo, mas recuou e deve apresentar proposta.

O novo produto, o digital aberto, será voltado a plataformas gratuitas com perfil semelhante ao da CazéTV e do Goat, que mantêm canais no YouTube. A expectativa é que o pacote aumente a arrecadação no próximo ciclo e, consequentemente, eleve a premiação das competições. A GE TV, novo projeto da Globo, também deve entrar na briga.

O pacote de highlights (melhores momentos) também deve continuar. Atualmente, ele pertence à CazéTV, que deve tentar renovar. O produto permite exibir vídeos com lances das partidas três minutos após o ao vivo. O contrato foi repassado para a Livemode, agência responsável pela operação da CazéTV, depois que o OneFootball, vencedor da concorrência em 2022, abriu mão do acordo em fevereiro de 2025.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.