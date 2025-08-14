DGABC
Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

Internacional

Trump diz que pode 'levar europeus' para eventual segunda reunião com Putin

14/08/2025 | 15:43
Trump diz que pode 'levar europeus' para eventual segunda reunião com Putin


Na véspera da reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder da Rússia, Vladimir Putin, o republicano afirmou que acredita que um acordo de paz será alcançado entre russos e ucranianos. Para o americano, um eventual segundo encontro "será mais importante que o desta sexta, 15, e talvez levemos europeus" para a outra cúpula.

Questionado sobre oferecer minerais raros a Putin como uma das possíveis concessões por cessar-fogo, Trump se esquivou de responder. Quando questionado novamente sobre o tema, o republicano se limitou a afirmar que "minerais raros são muito pouco importantes comparados a isso guerra".

Trump ainda mencionou, rapidamente, que o México e o Canadá "fazem o que pedimos para eles fazerem" em relação às fronteiras com os EUA. "Faremos em Washington a mesma coisa que fazemos nas fronteiras, que é acabar com o crime", acrescentou.

"Teremos paz na Ucrânia em um futuro bem próximo'

Trump reforçou que acredita que o líder russo, Vladimir Putin, "gostaria de ver um acordo de paz" sendo fechado para acabar com a guerra na Ucrânia. Segundo ele, se a reunião entre os dois for positiva, "teremos paz em um futuro bem próximo".

Durante coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump também pontuou que usará o encontro de amanhã apenas para "preparar terreno para uma segunda reunião com a Rússia" que, de acordo com declarações do próprio republicano de momentos antes, também pode contar com a participação de líderes europeus.


