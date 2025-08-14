DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

Economia

Trump alega que inflação nos EUA caiu para 'nível perfeito', após escalada sob Biden

14/08/2025 | 15:07
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o país "praticamente" não tem mais inflação e que os americanos enfrentavam "a pior inflação do mundo sob Joe Biden, e agora ela caiu para um nível perfeito".

A declaração foi feita durante coletiva de imprensa na Casa Branca no mesmo dia da divulgação do índice de preços ao produtor (PPI) de julho, que subiu 0,9% na comparação mensal, acima da expectativa de analistas.

Trump também endossou a arrecadação proveniente das tarifas aplicadas por ele às importações de produtos estrangeiros aos EUA. "Estamos arrecadando bilhões, talvez trilhões, de dólares com tarifas", disse, e comemorou os frequentes recordes históricos de fechamento dos índices S&P 500 e Nasdaq.


