Transpetro: furto de combustível cai 90% em 5 anos com R$ 100 mi anuais investidos em segurança

14/08/2025 | 14:00
A Transpetro informou nesta quinta-feira, 14, ter conseguido reduzir em cerca de 90% o número de furtos e tentativas de furtos de combustíveis nos últimos cinco anos. O número de ocorrências registradas pela companhia caiu de 201 em 2020 para 25 em 2024. De janeiro a junho de 2025, a Transpetro contabilizou 17 derivações clandestinas em sua malha de dutos.

A empresa comunicou que investe, em média, cerca de R$ 100 milhões por ano na segurança dos 8,5 mil quilômetros de dutos que transportam petróleo e derivados em todo país.

"Essa operação é essencial para o abastecimento de combustíveis no Brasil. Os investimentos contínuos incluem o uso de tecnologias para monitoramento ostensivo, a aplicação de soluções de detecção avançada, equipes de campo especializadas e supervisionadas continuamente por um centro de controle dedicado à proteção de dutos", informou a Transpetro, em nota à imprensa.

A Transpetro transporta aproximadamente 650 bilhões de litros de petróleo, derivados e biocombustíveis anualmente, numa operação logística que inclui dutos em 18 Unidades da Federação, conectando 48 terminais.

Os investimentos em segurança visam ainda a integridade dos dutos, a prevenção de acidentes ou intervenções indevidas e o abastecimento do mercado.


