Melania Trump ameaça processar Hunter Biden por US$ 1 bilhão após comentário sobre Epstein

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, ameaçou processar Hunter Biden por mais de US$ 1 bilhão caso ele não se retrate de declarações ligando-a ao financista condenado por tráfico sexual Jeffrey Epstein.

Os advogados de Melania contestam uma afirmação feita por Hunter Biden, filho do ex-presidente Joe Biden, durante uma entrevista no YouTube ao jornalista britânico Andrew Callaghan, no mês passado. No bate-papo, Biden afirmou que Epstein teria apresentado Melania a Donald Trump no fim dos anos 1990, quando ela era modelo e ele, empresário do setor imobiliário.

As declarações são falsas, difamatórias e "extremamente obscenas", escreveu o advogado de Melania Trump, Alejandro Brito, em uma carta a Biden. As declarações de Biden foram amplamente divulgadas nas redes sociais e noticiadas por veículos de comunicação em todo o mundo, causando à primeira-dama "danos financeiros e de reputação avassaladores", escreveu ele.

A carta, datada de 6 de agosto e divulgada pela Fox News Digital, exige que Hunter Biden retire publicamente a afirmação e se desculpe, ou enfrentará ação judicial. O documento ainda acusa Biden de "usar o nome de outras pessoas para chamar atenção".

Hunter Biden teria citado o escritor Michael Wolff como fonte da informação, a quem o presidente Donald Trump já chamou de "repórter de terceira categoria". O casal presidencial afirma que se conheceu em 1998, durante uma festa da New York Fashion Week, apresentados pelo agente de modelos Paolo Zampolli.

O caso ocorre em meio à repercussão constante do passado de Trump com Epstein - amizade sobre a qual o presidente nega irregularidades - e à ausência de uma "lista de clientes" após a morte de Epstein, que foi oficialmente declarada suicídio em 2019. (Com informações da Associated Press)

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast