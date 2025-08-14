DGABC
Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Volume de serviços sobe 1,1% no 2º trimestre ante 1º trimestre, mostra IBGE

14/08/2025 | 12:48
O volume de serviços prestados subiu 1,1% no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre do ano, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta quinta-feira, 14, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o segundo trimestre de 2024, houve uma expansão de 2,8% no volume de serviços prestados no segundo trimestre de 2025, completando assim uma sequência de 17 trimestres consecutivos de crescimento nas taxas trimestrais interanuais.

Revisões

O IBGE revisou na pesquisa referente ao mês de junho o desempenho do volume de serviços prestados em maio ante abril, de uma alta de 0,1% para uma elevação de 0,2%.

A taxa de fevereiro ante janeiro foi revista de elevação de 0,9% para alta de 0,8%, e a de janeiro ante dezembro de 2024 saiu de -0,5% para -0,4%.


