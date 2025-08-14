Em pregão instável, Ibovespa supera queda e ensaia recuperação

O Índice Bovespa tem uma sessão de instabilidade nesta quinta-feira, 14, sendo orientado por diversas referências ao longo do dia. O índice abriu em queda e chegou a recuar 0,80%, puxado principalmente por ações do segmento de commodities. No entanto, ganhou fôlego e passou a subir, em um movimento iniciado pelas ações do segmento financeiro, que acabaram por contagiar os demais segmentos.

O dia começou com a alta de 0,3% do volume de serviços em junho, dado que ficou próximo do teto das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast (0,4%, com mediana zero). O dado mostra que o setor de serviços continua forte, ao contrário do que mostrou o varejo ontem, com queda de 2,5%, muito maior que o esperado pelo mercado.

A grande surpresa da manhã veio do índice de preços ao produto (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que mede a inflação no atacado. Praticamente todas as medições do indicador vieram acima do esperado pelos analista, indicando que a inflação naquele país pode mostrar resistência.

De acordo com a ferramenta do CME Group, o mercado americano continua a mostrar consenso quanto ao início de um ciclo de afrouxamento monetário em setembro, mas as apostas em três cortes este ano perderam espaço.

No Brasil, permanece a cautela com o quadro fiscal, principalmente por conta dos novos desembolsos, desta vez para apoiar setores econômicos afetados pela sobretaxação americana. "A contabilização está dentro da regra, mas o temor do mercado é de que exceções acabem por virar regras. A política fiscal muito justa dificulta a política monetária que o Banco Central vem promovendo", afirma Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3.

A melhora do índice foi gradual e teve início após as 10h30, observa Bruno Takeo, da Potenza Capital. De acordo com ele, a virada pode ter sido motivada por ingresso de recursos externos, o que explica a reação inicial das ações do setor financeiro e de prestação de serviços, que estão entre as mais líquidas no mercado. "Creio que os investidores globais estão confirmando que a situação nos EUA vai ficar mais difícil, agora que há repasse das tarifas nos produtos, e estão intensificando a realocação em outros ativos. O Brasil se beneficia por estar na cesta de emergentes, e não por mérito próprio", afirma.

Às 11h56, o Ibovespa marcava 137.331,69 pontos, em alta de 0,47%.