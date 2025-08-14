DGABC
Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer Titulo

'Wandinha': Netflix libera trailer inédito para a segunda parte da temporada

14/08/2025 | 12:00
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Parte 2 da segunda temporada de 'Wandinha' ganhou um trailer nesta quinta-feira, 14, e revelou cenas inéditas para os quatro últimos episódios que estreiam em 3 de setembro. Os primeiros quatro episódios da temporada já estão disponíveis na Netflix desde 6 de agosto.

Desta vez, a série da personagem da Família Addams, interpretada por Jenna Ortega, encara um novo mistério no seu retorno à Escola Nunca Mais, nos oito episódios que marcam o retorno após três anos da primeira temporada.

A direção de Tim Burton, que também comandou a temporada anterior na produção da Netflix, envolve novos conflitos e a possibilidade de uma tragédia que envolve Enid Sinclair, personagem interpretada por Emma Myers que é companheira de Wandinha em suas aventuras.

Steve Buscemi, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Isaac Ordonez e Joy Sunday também fazem parte do elenco regular da obra.

Participações especiais

Outra novidade da segunda parte da temporada é a participação especial de Lady Gaga, que interpretará uma personagem especial na trama. Apesar de não ter aparecido no trailer, a cantora e atriz será uma professora da escola, Rosaline Rotwood.


