Pesquisa aponta que 51% têm imagem negativa de Moraes e que 49% têm imagem positiva

Conforme a pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 14, a imagem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do inquérito do golpe de Estado, é negativa para 51% e positiva para 49%. No ranking dos 11 ministros do STF, Moraes é o que lidera a imagem positiva, ainda que esta seja superada em 2 pontos porcentuais pela imagem negativa.

O presidente do Supremo, ministro Luís Roberto Barroso, aparece em sexto lugar em imagem positiva, com 36%. Já 53% têm uma imagem negativa de Barroso.

O presidente eleito do STF, ministro Edson Fachin, que sucederá Barroso em setembro, tem 48% de imagem negativa e 32% de positiva.

O ministro que tem a maior imagem negativa no Supremo é Gilmar Mendes, com 56%.

Leia os índices de imagem positiva e negativa de cada ministro:

IMAGEM POSITIVA

Alexandre de Moraes - 49%

Cármem Lúcia - 46%

Flávio Dino - 46%

Cristiano Zanin - 41%

André Mendonça - 37%

Roberto Barroso - 36%

Edson Fachin - 32%

Luiz Fux - 31%

Dias Toffoli - 30%

Gilmar Mendes - 29%

Nunes Marques - 25%

IMAGEM NEGATIVA

Gilmar Mendes - 56%

Roberto Barroso - 53%

Alexandre de Moraes - 51%

Flávio Dino - 50%

Dias Toffoli - 50%

Cármem Lúcia - 49%

Edson Fachin - 48%

Cristiano Zanin - 48%

Luiz Fux - 46%

Nunes Marques - 44%

André Mendonça - 40%

A pesquisa Atlas/Bloomberg teve 2.447 respondentes, entre 3 e 6 de agosto, com a metodologia de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%.