81% afirmam que não confiam no Congresso e 12% dizem confiar, mostra pesquisa

O Congresso não tem confiança de 81% dos entrevistados e tem confiança de 12%, conforme pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 14. Já 7% não sabem responder. O levantamento mostra que o Poder Legislativo tem o maior índice de desconfiança entre 12 instituições pesquisadas, superando o Supremo Tribunal Federal (STF), que obteve 51% no índice dos que não confiam.

O índice dos que não confiam no Congresso oscilou 1 ponto para baixo (era 82%). Os que confiam eram 9% (alta de 3 pontos).

A pesquisa Atlas/Bloomberg teve 2.447 respondentes, entre 3 e 6 de agosto, com a metodologia de recrutamento digital aleatório.

A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%.