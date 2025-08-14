Mariana Rios surpreende ao revelar nome de primeiro filho; saiba significado

O primeiro filho de Mariana Rios vai se chamar Palo. A atriz revelou o nome do bebê, fruto do relacionamento com o economista Juca Diniz, durante sua participação no programa Saia Justa, do GNT, na noite de quarta-feira, 13. Segundo Mariana, o nome tem origem espanhola e significa força, resistência e resiliência, sendo simbolizado pelo tronco das árvores. "É aquele que cresce olhando sempre para o alto, para cima. E dá fruto, e cria raízes", explicou.

A atriz também falou sobre as emoções da gestação. "É uma montanha-russa de emoções, de um desejo latente. Quando a maternidade desperta na mulher, parece uma leoa. 'Eu quero que aconteça, eu desejo. Minha alma deseja, meu corpo precisa'. É algo que foge de explicações", contou.

Durante o bate-papo, Mariana relembrou um momento difícil em sua vida: em 2020, ela sofreu um aborto retido. "Foi um momento bem complexo. (...) Quando fiquei sabendo que tinha sofrido aborto, ali na sala com meu médico, ele falou: 'olha, o coraçãozinho não está batendo mais. O que você quer fazer?'", recordou.

A gravidez de Palo foi anunciada em junho deste ano nas redes sociais. Na ocasião, Mariana compartilhou uma mensagem de gratidão acompanhada de um trecho da Bíblia.

Mariana e Juca assumiram publicamente o relacionamento em outubro de 2023, quando publicaram fotos românticas feitas durante uma viagem a Paris. Juca é economista, atleta de triatlo e neto do empresário Abílio Diniz, fundador do Grupo Pão de Açúcar.