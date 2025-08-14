DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo

Marina Silva: governo busca reverter preços abusivos em hospedagens de Belém na COP30

14/08/2025 | 10:39
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirma que o governo federal busca contornar a crise dos preços de acomodações oferecidas para o período da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada de 10 a 21 de novembro, em Belém (PA).

Durante o Bom Dia, Ministra, programa de entrevista do governo com participação de veículos de imprensa de diferentes regiões do País, Marina Silva disse que já está assegurada a participação de delegações de países vulneráveis.

Para o público em geral, segundo a ministra, a Casa Civil criou uma secretaria extraordinária para coordenar a logística, em parceria com o governo do Pará.

As reuniões desse grupo, afirma, indicaram que há leitos disponíveis, mas os valores das diárias subiram além do razoável.

"Há esforço muito grande para que os preços se tornem compatíveis e justos. Não se pode ter aumento do preço das diárias no volume que foi aumentado. E é sobre isso que o governo federal e o governo do Pará estão trabalhando intensamente", disse a ministra.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.