Marina Silva: governo busca reverter preços abusivos em hospedagens de Belém na COP30

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirma que o governo federal busca contornar a crise dos preços de acomodações oferecidas para o período da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada de 10 a 21 de novembro, em Belém (PA).

Durante o Bom Dia, Ministra, programa de entrevista do governo com participação de veículos de imprensa de diferentes regiões do País, Marina Silva disse que já está assegurada a participação de delegações de países vulneráveis.

Para o público em geral, segundo a ministra, a Casa Civil criou uma secretaria extraordinária para coordenar a logística, em parceria com o governo do Pará.

As reuniões desse grupo, afirma, indicaram que há leitos disponíveis, mas os valores das diárias subiram além do razoável.

"Há esforço muito grande para que os preços se tornem compatíveis e justos. Não se pode ter aumento do preço das diárias no volume que foi aumentado. E é sobre isso que o governo federal e o governo do Pará estão trabalhando intensamente", disse a ministra.