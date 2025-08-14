DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo


Os juros renovaram máximas na manhã desta quinta-feira, 14, e agora os longos também têm viés de alta, após o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subir 0,9% em julho ante junho. Na comparação anual, o PPI avançou 3,3% em julho. Analistas consultados pela FactSet projetavam alta mensal de 0,2% e acréscimo anual de 2,4% em julho. Os juros médios acentuaram levemente a alta.

Às 9h34, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 13,965%, de 13,928% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 marcava 13,170%, de 13,151%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,430%, de 13,427% no ajuste de ontem.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.