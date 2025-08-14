Meta de peso, desidratação e hemorragia: morte dupla no Japão eleva debate sobre regras do boxe

O filme The Cut (O Corte, em português) estreia em setembro com o renomado ator Orlando Bloom como protagonista. A história conta o drama de um boxeador para perder peso, um dos maiores problemas na vida dos pugilistas e que pode ter sido uma das causas das duas mortes registradas esta semana no boxe japonês.

Shigetoshi Kotari e Hiromasa Urakawa morreram dias após sofrerem lesões cerebrais em lutas separadas no mesmo card do dia 2, no Korakuen Hall, em Tóquio. Os boxeadores, ambos de 28 anos, foram submetidos a cirurgias para retirada de hematoma subdural (sangramento dentro do crânio), segundo a mídia japonesa. Kotari morreu na sexta-feira e Hiromasa Urakawa no sábado.

As autoridades japonesas ligadas ao boxe, junto com as comissões médicas do país, se reuniram na busca de encontrar alternativas para tornar as regras ligadas ao pugilismo mais rígidas. Um dos pontos principais é referente à perda de peso com o objetivo de evitar a desidratação dos atletas.

A Associação Japonesa de Boxe Profissional (JPBA), a Comissão Japonesa de Boxe (JBC) e os empresários que organizam os eventos propuseram a implantação de testes de urina para medir la desidratação dos lutadores antes dos combates.

A Associação Mundial de Boxe (AMB), entidade que chancelou o evento, acredita que a desidratação provocada por uma perda rápida de peso pode contribuir para aumentar a vulnerabilidade do cérebro frente às hemorragias.

O Conselho Mundial de Boxe (CMB), outra entidade com crédito no boxe mundial, adota uma pesagem prévia dos boxeadores que vão disputar um título mundial. Os boxeadores precisam atingir uma porcentagem de peso a fim de não necessitar perder muito peso em pouco tempo. Os lutadores precisam apresentar pesagem dois meses, um mês e 15 duas antes dos duelos.

Um caso sempre muito lembrado no mundo do boxe foi a morte do colombiano Jimmy Garcia, em 1995, após perder em 12 rounds para Gabriel Ruelas na disputa do título dos superpenas do CMB. Garcia havia lutado três semanas antes e perdido 14 quilos para enfrentar Ruelas. Ele morreu 13 dias depois por causa de danos cerebrais.

A JBC anunciou que todas as lutas pelo título da OPBF serão reduzidas de 12 para 10 rounds. Em 1983, a Federação Internacional de Boxe (FIB) diminuiu de 15 para 12 rounds os combates por títulos mundiais, depois que o coreano Duk Koo Kim morreu após perder por pontos para Ray Boom Boom Mancini na disputa do títulos dos pesos leves.