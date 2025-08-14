DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

Economia

PPI dos EUA sobe 0,9% em julho ante junho e avança 3,3% na comparação anual

14/08/2025 | 09:36
Diário do Grande ABC


O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,9% em julho ante junho, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho do país nesta quinta-feira, 14. Na comparação anual, o PPI avançou 3,3% em julho.

Analistas consultados pela FactSet projetavam alta mensal de 0,2% e acréscimo anual de 2,4% em julho.


