PPI dos EUA sobe 0,9% em julho ante junho e avança 3,3% na comparação anual

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,9% em julho ante junho, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho do país nesta quinta-feira, 14. Na comparação anual, o PPI avançou 3,3% em julho.

Analistas consultados pela FactSet projetavam alta mensal de 0,2% e acréscimo anual de 2,4% em julho.