A Antofagasta teve lucro antes de impostos de US$ 1,16 bilhão no primeiro semestre de 2025, bem maior do que o ganho de US$ 712,6 milhões apurado no mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado pela mineradora chilena de cobre neste quinta-feira, 14.

O Ebitda da Antofagasta - medida preferida da empresa - saltou 60% na mesma comparação, a US$ 2,23 bilhões, enquanto a margem Ebitda teve aumento de 12 pontos porcentuais, a 58,8%.

A receita semestral somou US$ 3,8 bilhões.

Para 2025, a Antofagasta confirmou que espera produzir entre 660 mil e 700 mil toneladas de cobre.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado