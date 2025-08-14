Roupas e acessórios de Paulo Gustavo vão a leilão; dinheiro será doado

Um leilão beneficente com peças do acervo pessoal de Paulo Gustavo começou na segunda-feira, 11, e acaba no dia 18 de agosto. Os itens foram doados à Gringa, organizadora do evento, pelo viúvo do ator, Thales Bretas.

As peças são roupas e acessórios utilizados pelo comediante em filmes, espetáculos e momentos marcantes de sua carreira.

Todo o lucro arrecadado com as peças do leilão será doado para as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID).

Paulo Gustavo mantinha relação próxima com a instituição e, em vida, já fez mais de R$ 1,5 milhão em doações.

O leilão acontece no site oficial da Gringa, onde as peças estarão disponíveis por uma semana para os lances.