Lucro da JBS cresce 60,6% e atinge US$ 528 milhões no 2º trimestre

A JBS teve lucro líquido de US$ 528 milhões no segundo trimestre de 2025, alta de 60,6% ante igual período do ano passado, de acordo com o balanço divulgado na quarta-feira, 13. O Ebitda ajustado somou US$ 1,754 bilhão, queda de 7,4% na comparação anual, com margem de 8,4%, recuo de 1,4 ponto porcentual. A receita líquida totalizou US$ 20,998 bilhões, crescimento de 8,9% na mesma base de comparação.

"Este resultado reforça o valor da nossa plataforma global e multiproteína. Mesmo com um terço do nosso negócio nos Estados Unidos operando no negativo, conseguimos crescer, gerar margem e entregar lucro", disse em entrevista o CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni.

O desempenho no trimestre foi impulsionado principalmente por Seara, Pilgrims Pride e JBS Austrália. A Seara registrou receita de US$ 2,166 bilhões, com Ebitda de US$ 391,8 milhões e margem de 18,1%, mesmo após o impacto da gripe aviária e o fechamento temporário de alguns mercados ao País.

A Pilgrims Pride teve receita de US$ 4,75 bilhões, Ebitda de US$ 817,7 milhões e margem de 17,2%, beneficiada por forte demanda, custos mais baixos de milho e soja e mudanças no comportamento do consumidor, com mais refeições feitas em casa.

A JBS Beef North America, por sua vez, teve receita de US$ 6,805 bilhões, com Ebitda ajustado negativo em US$ 233 milhões e margem Ebitda negativa de 3,4%. A JBS Austrália reportou receita de US$ 1,97 bilhão, e Ebitda de US$ 290,2 milhões, com margem de 14,7%, apoiada pela boa oferta de carne bovina e melhora na operação de aquicultura. No Brasil, a divisão de carne bovina registrou receita de US$ 3,58 bilhões, avanço de 20,2%, e Ebitda de US$ 228,6 milhões, com margem de 6,4%.

A companhia encerrou o trimestre com US$ 3 bilhões em caixa e US$ 3,4 bilhões disponíveis em linhas de crédito rotativas, suficiente para honrar dívidas até 2032. A dívida líquida fechou o último trimestre em US$ 16,524 bilhões, avanço anual de 12%, com alavancagem de 2,27 vezes, ante 2,77 vezes um ano antes.

"Temos uma situação financeira bastante confortável, com prazo médio da dívida ampliado de 11 para 15 anos, custo reduzido e liquidez total próxima de US$ 7 bilhões", afirmou o CFO Guilherme Cavalcanti.

Fábrica de bacon e linguiças

A JBS USA anunciou a aquisição de uma unidade de produção em Ankeny, Iowa, com planos de transformá-la na maior fábrica de bacon e linguiças prontas para consumo do portfólio da empresa nos Estados Unidos. A unidade, de 17.300 m², pertencia à rede de supermercados Hy-Vee, explicou a empresa em nota. O investimento total é de US$ 100 milhões.

"O anúncio está alinhado com nossa estratégia de longo prazo de oferecer mais produtos alimentícios prontos e com maior valor agregado para atender às necessidades de nossos clientes e consumidores", disse o CEO da JBS USA, Wesley Batista Filho, na nota.

A expectativa é que a fábrica comece a operar em meados de 2026 e gere cerca de 400 empregos quando todas as fases do projeto forem concluídas. "Essa instalação em Ankeny não só expandirá nossos negócios de alimentos preparados nos EUA, como também se beneficiará das sinergias e do fornecimento estratégico de produtos de nossas outras plantas na região", comentou o head de Alimentos Preparados da JBS USA, Rick Foster, na nota.

A empresa já possui outras quatro unidades de produção em Iowa - em Council Bluffs, Marshalltown, Ottumwa e Perry - e havia anunciado em maio a construção de uma fábrica de linguiças frescas em Perry. A nova unidade de Ankeny vai aproveitar parte da matéria-prima produzida em Perry, permitindo a fabricação de linguiças totalmente cozidas, além do bacon.