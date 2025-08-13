Hugo Motta, sobre MP do tarifaço: Vamos dar celeridade; é uma pauta boa para o País

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta quinta-feira, 13, que a Casa vai dar "celeridade" à Medida Provisória de resposta ao tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros.

Ao deixar a Mesa da Câmara, Motta indicou que a pauta é "boa" para o País e lembrou dos trâmites pelos quais o texto deve passar, como a discussão em Comissão Especial. Ainda não há definição sobre a relatoria do texto - se ficará com a Câmara ou com o Senado, seguindo o rodízio entre as Casas.

Mais cedo, Motta comentou sobre a MP em seu perfil no X, afirmando que "há causas que devem transcender as preferências partidárias ou ideológicas". "Nosso empenho por soluções que protejam empresas, trabalhadores e consumidores brasileiros seguirá inabalável", escreveu.

O presidente da Câmara também indicou que vai discutir na reunião de líderes de amanhã a possibilidade de pautar, para a próxima semana, um projeto de lei sobre a adultização de crianças. O texto, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB - SE), está sob relatoria do deputado Jadyel Alenxar (Republicanos-PI).