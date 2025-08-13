DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Hugo Motta, sobre MP do tarifaço: Vamos dar celeridade; é uma pauta boa para o País -

13/08/2025 | 22:42
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta quinta-feira, 13, que a Casa vai dar "celeridade" à Medida Provisória de resposta ao tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros.

Ao deixar a Mesa da Câmara, Motta indicou que a pauta é "boa" para o País e lembrou dos trâmites pelos quais o texto deve passar, como a discussão em Comissão Especial. Ainda não há definição sobre a relatoria do texto - se ficará com a Câmara ou com o Senado, seguindo o rodízio entre as Casas.

Mais cedo, Motta comentou sobre a MP em seu perfil no X, afirmando que "há causas que devem transcender as preferências partidárias ou ideológicas". "Nosso empenho por soluções que protejam empresas, trabalhadores e consumidores brasileiros seguirá inabalável", escreveu.

O presidente da Câmara também indicou que vai discutir na reunião de líderes de amanhã a possibilidade de pautar, para a próxima semana, um projeto de lei sobre a adultização de crianças. O texto, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB - SE), está sob relatoria do deputado Jadyel Alenxar (Republicanos-PI).


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.