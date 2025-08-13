Positivo tem lucro líquido de R$ 2,3 mi no 2º trimestre queda anual de 53,7%

A Positivo Tecnologia reportou lucro líquido de R$ 2,3 milhões no segundo trimestre de 2025, uma queda de 53,7% em relação ao mesmo período do ano passado.
Entre abril e junho, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Positivo somou R$ 73,7 milhões, 12,5% abaixo do resultado no segundo trimestre de 2024. Já a margem Ebitda foi de 8,8%, 1,6 pontos porcentuais (p.p.) a menos que o registrado um ano antes.
Segundo a companhia, o resultado sofreu influência negativa de projetos para instituições públicas "precificados no início do ano passado a um dólar menor que o atual". A receita líquida teve um crescimento de 3,6% ante igual intervalo de 2024, para R$ 842,2 milhões. "Nossa projeção para o restante de 2025 é de um segundo semestre maior em receita, com maior alavancagem operacional e redução proporcional das despesas financeiras", diz a empresa no release de resultados.
O resultado financeiro líquido foi de R$ 52,7 milhões negativos no período entre abril e junho, uma redução anual de 18,9%. Já o endividamento líquido encerrou o segundo trimestre do ano em R$ 624,8 milhões, recuo de 9,6% na comparação anual.
O índice de alavancagem (endividamento líquido/Ebitda LTM) ficou em 2,1 vezes no período, um incremento de 0,9 vez sobre um ano antes, quando fechou em 1,2 vez.
