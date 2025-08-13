DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Macron: Trump concordou que apenas a Ucrânia pode negociar concessões territoriais

13/08/2025 | 15:56
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta quarta, 13, que o homólogo americano, Donald Trump, deixou bem claro que questões territoriais sob a soberania da Ucrânia serão negociadas apenas pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e que esta "é a posição que apoiamos".

Em declaração ao lado do presidente do Conselho Europeu, António Costa, após reunião virtual de líderes europeus com Trump sobre o conflito, o francês disse ainda que o americano deixou muito claro que o desejo era obter um cessar-fogo ao final do encontro no Alasca que terá com o presidente russo, Vladimir Putin, na sexta-feira.

Já Costa escreveu em sua conta no X que a União Europeia está determinada a trabalhar em estreita colaboração e em unidade com os EUA para pôr fim à guerra de agressão da Rússia e garantir uma paz justa e duradoura. "Estamos prontos para fazer a nossa parte. Alcançar um cessar-fogo continua a ser a prioridade - como um passo necessário para negociações significativas com a Ucrânia", afirmou.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.