Economia Titulo

GE Appliances planeja investimento de US$ 3 bi nos EUA para ajudar a atenuar tarifas

13/08/2025 | 15:21
A GE Appliances anunciou que planeja investir US$ 3 bilhões para expandir e modernizar suas fábricas nos Estados Unidos nos próximos cinco anos, ajudando a atenuar os efeitos das tarifas ao trazer de volta ao país parte da produção atualmente feita na China e no México.

A fabricante de eletrodomésticos, que é de propriedade da Haier Smart Home, com sede na China, disse que o investimento será destinado a fábricas nos Estados da Carolina do Sul, Tennessee, Geórgia e Alabama.

Um projeto anunciado anteriormente, a expansão de US$ 490 milhões de uma fábrica de máquinas de lavar na sede da empresa em Louisville, Kentucky, também faz parte do pacote.

O investimento permitirá que as fábricas produzam novos modelos de aquecedores de água, condicionadores de ar, fogões a gás e refrigeradores, e criará 1.000 empregos, informou a empresa.

Kevin Nolan, CEO da GE Appliances, disse que, embora a empresa há muito tempo tenha como objetivo fabricar seus produtos perto de seus mercados finais, fatores comerciais influenciaram na decisão de modernizar suas fábricas antigas. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


