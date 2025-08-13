DGABC
Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2025

Esportes Titulo

Nadal vai investir fortuna para construir sete hotéis de luxo na Argentina

13/08/2025 | 13:40
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Um dos maiores nomes da história do tênis mundial, o espanhol Rafael Nadal vai participar de um ousado investimento na Argentina para a construção de sete hotéis de luxo em diferentes regiões do país sul-americano.

De acordo com informações do periódico Diário Olé, o montante a ser envolvido nesta empreitada chega a aproximadamente US$ 200 milhões, algo em torno de R$ 1 bilhão.

Daniel Scioli, Secretário de Turismo da Nação, confirmou a informação da investida de Nadal na área turística na Argentina por meio de publicação em suas redes sociais.

Os lugares escolhidos para a construção dos hotéis são pontos turísticos populares, segundo a publicação local. Barilloche, El Calafate, Iguaçu, Mendoza, Posadas, Saltas e Ushuaia, vão receber os empreendimentos.

Assim, Nadal chega ao país com sua rede de hotéis "ZEL", em parceria com a Meliá Hotels Internacional. O primeiro a ser erguido já tem data e local definidos: El Calafate deverá ter as obras iniciadas a partir do ano que vem.

O Diário Olé informa ainda que em março de 2025, a marca "ZEL" desembarcou no Caribe com a inauguração de um hotel em Punta Cana. Esta é a primeira expansão internacional deste empreendimento, desenvolvido por Nadal e pela Meliá Hotels, e que já possui duas propriedades na Espanha.


