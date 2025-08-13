DGABC
Economia Titulo

Lula sobre MP do Tarifaço: governo está 'passando a bola' para time da Câmara e do Senado

13/08/2025 | 13:39
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quarta-feira, 13, que o governo "está passando a bola para o time da Câmara e do Senado", logo depois de assinar medida provisória com ações de enfrentamento dos impactos econômicos do "tarifaço" de 50% estabelecido pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), estiveram presentes na cerimônia de assinatura da "Medida Provisória Brasil Soberano", que traz um conjunto inicial de ações para proteger empresas e trabalhadores brasileiros dos efeitos da sobretaxa.

Lula assinou a MP no Palácio do Planalto.

"A crise quer dizer para a gente criar novas coisas. A humanidade criou grandes coisas que salvaram a humanidade num tempo difícil. Nesse caso, o que é desagradável é que a razão justificada para impor sanções ao Brasil não existe", destacou Lula.

Dentre as medidas anunciadas pelo governo, estão a criação de linha de financiamento de R$ 30 bilhões, com recursos do superávit financeiro do Fundo de Garantia à Exportação, mudança das regras do seguro de crédito à exportação, medidas de contratação pública para incentivar a aquisição de gêneros alimentícios impactados pelas tarifas e mudanças em fundos garantidores para amparar os exportadores.


