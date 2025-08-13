Nomeado por Trump para chefiar BLS enfrenta enxurrada de críticas

O diretor da agência que produz os dados sobre emprego e inflação dos EUA é normalmente um tecnocrata de maneiras suaves, muitas vezes com vasta experiência em agências estatísticas e pouca visibilidade pública. Mas, como tantas outras coisas na segunda administração do presidente Donald Trump, desta vez é diferente.

Trump escolheu E.J. Antoni, economista-chefe da conservadora Heritage Foundation, para ser o próximo comissário da Agência de Estatísticas do Trabalho (BLS) do Ministério do Trabalho. A indicação de Antoni foi rapidamente recebida com uma enxurrada de críticas de outros economistas, de todo o espectro político.

Sua escolha ameaça trazer um novo nível de politização ao que, por décadas, tem sido uma agência apartidária amplamente aceita como produtora de medidas confiáveis da saúde econômica do país. Embora muitos ex-funcionários do Departamento do Trabalho digam ser improvável que Antoni consiga distorcer ou alterar os dados, especialmente no curto prazo, ele poderia mudar a forma atualmente fria como eles são apresentados.

Antoni foi nomeado por Trump depois que o BLS divulgou um relatório de empregos em 1º de agosto que mostrava que as contratações haviam enfraquecido em julho e foram muito menores em maio e junho do que a agência havia relatado anteriormente. Trump, sem provas, acusou que os dados haviam sido "manipulados" por motivos políticos e demitiu a então presidente do BLS, Erika McEntarfer, para grande consternação de muitos dentro da agência.

Antoni tem sido um crítico ferrenho dos dados de emprego do governo em frequentes aparições em podcasts e na TV. Seus comentários partidários são incomuns para alguém que pode acabar liderando o BLS.

Por exemplo, em 4 de agosto - uma semana antes de ser nomeado -, Antoni disse em uma entrevista à Fox News Digital que o Departamento do Trabalho deveria parar de publicar os relatórios mensais de emprego até que seus processos de coleta de dados melhorassem e confiar nos dados trimestrais baseados nos registros reais de emprego nos escritórios estaduais de desemprego.

Os relatórios mensais de emprego são provavelmente os dados econômicos mais acompanhados em Wall Street e podem frequentemente causar oscilações nos preços das ações.

Quando questionada na coletiva de imprensa da Casa Branca na terça-feira se o relatório de empregos continuaria a ser divulgado, a secretária de Imprensa Karoline Leavitt disse que o governo esperava que sim. "Acredito que esse é o plano e essa é a esperança", disse Leavitt.

Ela também defendeu a indicação de Antoni, chamando-o de "especialista em economia" que já prestou depoimento ao Congresso e acrescentando que "o presidente confia nele para liderar este importante departamento".

No entanto, as aparições de Antoni na TV e em podcasts criaram mais um retrato de um ideólogo conservador do que de um economista cuidadoso que considera as vantagens e desvantagens e prioriza a precisão matemática.

"Não há nada em seus escritos ou em seu currículo que sugira que ele seja qualificado para o cargo, além do fato de que ele está sempre manipulando os dados para favorecer Trump de alguma forma", disse Brian Albrecht, economista-chefe do Centro Internacional de Direito e Economia.

Antoni afirmou erroneamente no último ano da presidência de Biden que a economia estava em recessão desde 2022; pediu que toda a diretoria do Federal Reserve fosse demitida por não ter obtido lucro com seus títulos do Tesouro; e postou um gráfico nas redes sociais que misturava linhas do tempo para sugerir que a inflação estava caminhando para 15%.

Seu argumento de que os EUA estavam em recessão baseava-se em uma medida amplamente exagerada da inflação imobiliária, com base nos preços das casas recém-adquiridas, para fazer com que o produto interno bruto do país parecesse artificialmente menor do que realmente era.

"Este é talvez o pior conteúdo de Antoni que já vi", disse Alan Cole, da Tax Foundation, de centro-direita, nas redes sociais, referindo-se à sua afirmação sobre a recessão.

Em um podcast de 2024, Antoni queria extinguir os pagamentos da Previdência Social para os trabalhadores que contribuem para o sistema, dizendo que "será necessária uma geração de pessoas que paguem impostos da Previdência Social, mas nunca recebam nenhum desses benefícios". Como chefe do BLS, Antoni supervisionaria a divulgação do índice de preços ao consumidor pelo qual os pagamentos da Previdência Social são ajustados pela inflação.

Muitos economistas compartilham, até certo ponto, as preocupações de Antoni de que os dados de emprego do governo têm falhas e são ameaçados por tendências como o declínio nas taxas de resposta às suas pesquisas. A queda tornou os números de emprego mais voláteis, embora não necessariamente menos precisos ao longo do tempo.

"O mercado de ações se move claramente com base nesses números de emprego e, portanto, as pessoas envolvidas no jogo acham que isso lhes diz algo sobre o futuro de seus investimentos", disse Albrecht. "Poderia ser melhorado? Com certeza."

Katharine Abraham, economista da Universidade de Maryland que foi chefe do BLS durante o governo do presidente Bill Clinton, disse que atualizar os métodos do relatório de empregos exigiria pelo menos algum investimento inicial.

O governo poderia usar fontes de dados mais modernas, disse ela, como números de empresas de processamento de folha de pagamento, e preencher as lacunas com pesquisas.

"Há uma inconsistência entre dizer que se quer taxas de resposta mais altas e que se quer gastar menos dinheiro", disse ela, referindo-se às propostas do governo de cortar o financiamento do BLS.

Ainda assim, Abraham e outros ex-chefes do BLS não acreditam que Antoni, se confirmado, seria capaz de alterar os números. Ele poderia pressionar por mudanças no comunicado de imprensa mensal e tentar retratar os números de uma forma mais positiva.

William Beach, que foi nomeado comandante do BLS por Trump em seu primeiro mandato e também serviu sob Biden, disse estar confiante de que os procedimentos do BLS são fortes o suficiente para impedir interferências políticas. Ele disse que não via os números até dois dias antes da publicação, quando chefiava o órgão.

"Quem comanda o BLS não afeta os números", disse Beach. "Eles não coletam os dados. Eles não manipulam os dados. Eles não os organizam."

Sobre as chances de manipulação dos números, Beach disse: "Eu não diria que é zero, mas diria que é muito próximo de zero."

Levou cerca de seis meses após a indicação de McEntarfer, em julho de 2023, para que ela fosse aprovada. Antoni provavelmente enfrentará forte oposição dos democratas, mas isso pode não ser suficiente para impedir sua nomeação.

A senadora Patty Murray, uma democrata sênior de Washington, criticou Antoni na terça-feira como "um extremista de direita não qualificado" e exigiu que o presidente republicano do Comitê de Saúde, Educação, Trabalho e Pensões do Senado, senador Bill Cassidy, da Louisiana, realizasse uma audiência de confirmação para ele. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado