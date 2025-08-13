Trump diz que vai pedir verba ao Congresso para 'consertar' Washington e reduzir criminalidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 13, que deve pedir uma "pequena quantidade de verba" ao Congresso para "consertar" a capital federal do país, Washington. "Acho que os democratas vão concordar conosco. Estamos lutando contra o crime, isso não é uma coisa boa? Ou teremos que explicar para eles?", ponderou o republicano durante evento no Kennedy Center.
Segundo Trump, após a federalização da polícia de Washington, a criminalidade será significativamente reduzida na cidade, que "será em breve uma área livre de criminalidade".
Também no Congresso, o presidente dos EUA afirmou que tentará uma prorrogação "além de 30 dias" no controle federal do local. "Quero uma extensão de longo prazo no controle de D.C.", acrescentou.
